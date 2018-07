et AFP

publié le 27/06/2018 à 14:56

Le navire est arrivé à Malte en fin d'après-midi, mercredi 27 juin. Le bateau Lifeline, affrété par l'ONG allemande du même nom, s'est amarré à l'un des quais du port de La Valette où il a ensuite été autorisé à débarquer les migrants qu'il a secourus au large de la Libye il y a une semaine.



Le Premier ministre de l'île, Joseph Muscat, a ainsi mis un terme à l'odyssée en mer, de près d'une semaine, de plus de 230 migrants recueillis par le navire de l'organisation allemande. Ces derniers seront alors répartis dans huit pays européens prêts à les accueillir, dont la France, mais aussi Malte, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique.



"Des procédures d’identification et de redistribution des personnes parmi les États membres (de l'UE, ndlr) seront engagées en garantissant les soins médicaux nécessaires", a poursuivi Joseph Muscat.



Un important dispositif de sécurité entourait le bateau à son arrivée pour les besoins de l'enquête, avec un important dispositif de sécurité pour les examens médicaux et les formalités concernant ces migrants. Le navire devrait être mis sous séquestre pour les besoins d'une enquête ouverte à l'encontre du capitaine du Lifeline, coupable selon le Premier ministre maltais d'avoir "agi contre les lois internationales et ignoré les directives des autorités italiennes".

Le navire, sous pavillon néerlandais, était en quête d'un port depuis six jours. Il avait renouvelé dans la nuit sa demande d'entrer à Malte et fait savoir que "de nombreuses personnes à bord souffrent de mal de mer" et que trois se trouvent dans son hôpital, sur les 233 migrants recueillis au large de la Libye.