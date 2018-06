publié le 28/06/2018 à 09:16

Avec la polémique suscitée par le navire Lifeline, le dossier des migrants empoisonne les relations entre Paris et Rome. Emmanuel Macron a ainsi tenté de jouer la carte de l'apaisement mardi 26 juin, suscitant de nombreuses critiques.



En visite au Vatican, le président français a rejoint l'Italie et le gouvernement de Giuseppe Conte, en critiquant le rôle des ONG en Méditerranée. Pour Emmanuel Macron, l'ONG allemande Lifeline "est intervenue en contravention de toutes les règles", en refusant de remettre aux garde-côtes libyens les 233 migrants secourus. "On ne peut pas accepter durablement cette situation car au nom de l'humanitaire cela veut dire qu'il n'y plus aucun contrôle. À la fin, on fait le jeu des passeurs. (...) C'est d'un cynisme terrible", a-t-il poursuivi.

L'ONG a vivement réagi, et a souligné que "le seul ordre auquel le bateau a refusé d'obéir est celui de remettre ces personnes aux prétendus garde-côtes libyens, car cela aurait été en contravention avec la Convention de Genève sur les réfugiés et donc criminel".

"Hypocrisie de la politique migratoire française"

Les associations d'aide aux migrants sont montées au créneau à la suite de ces déclarations. Amnesty International France, La Cimade, Médecins du Monde et Médecins sans Frontières ont demandé mercredi 27 juin à "être reçues collectivement" par le président français.



"En prétendant que les ONG font le jeu des réseaux de trafiquants, le président de la République porte une atteinte inédite à l'action de la société civile", ont affirmé les 4 associations, qui se sont dites "consternées devant cette confusion de valeurs". Ces déclarations "marquent une étape supplémentaire dans le cynisme et l'hypocrisie de la politique migratoire française mais aussi européenne", ont-elles ajouté.





De son côté le directeur général de France terre d'asile (FTDA) Pierre Henry a déploré des propos "inappropriés, inopportuns et incongrus", car "l'Aquarius et le Lifeline obéissent simplement au droit maritime qui impose de sauver des vies de naufragés", ce qui "ne se discute pas".



La gestion de la crise de l'Aquarius par la France avait déjà été vivement critiquée. Ce bateau, dont l'équipage a porté secours à 630 migrants perdus en mer Méditerranée, est resté bloqué en mer une semaine durant suite au refus de l'Italie de l'accueillir. Le navire a finalement accosté en Espagne le 17 juin.