Liban : abandonné dans un sac-poubelle, un bébé sauvé par un chien errant

Mercredi 19 juillet, un bébé abandonné a été retrouvé dans un sac-poubelle en plastique noir, transporté par un chien, à Tripoli, au Liban, selon des informations du site National News, relayées par Le Parisien.

Alors que l’animal errait dans la rue, un passant a été alerté par des cris de nourrisson provenant de l’intérieur du sac. Il a alors récupéré la petite fille, dont l’âge a été estimé à quatre mois, et l’a rapidement transporté dans un hôpital. Selon les médias locaux, l'enfant a fini par être transférée à l'hôpital gouvernemental de Tripoli. Son état de santé a été jugé grave mais stable.

"Ce bébé a été jeté dans une zone considérée comme très dangereuse la nuit, car on y trouve beaucoup de chiens errants", a indiqué Ghassan Rifi, un journaliste à Tripoli cité par Arab News.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent le bébé avec des ecchymoses sur le visage et le corps. Cette histoire a provoqué le choc et l'indignation dans tout le pays. "Quel crime horrible ! Le chien a plus d'humanité que ses criminels !", a commenté par exemple une internaute.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info