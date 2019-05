Les souvenirs du photographe officiel du Quai d'Orsay depuis 37 ans

publié le 10/05/2019 à 20:33

Il a passé sa vie a photographier l'Histoire. Il a vu le monde changer. La fameuse photo de François Mitterrand et Elmut Kohl, main dans la main, à Verdun c'est lui. Des images terribles de la guerre au Kosovo, de la place Tahir noire de monde pendant la révolution égyptienne, de la COP 21 à Paris... C'est lui.



Frédéric de La Mure était depuis 37 ans le photographe officiel du ministère des affaires étrangères. Il a parcouru 138 pays exactement. Entre ses portraits de chefs d'État, bons et mauvais et ses reportages sur le terrain, ses photos racontent la grande et les petites Histoires de notre monde contemporain.



"Ce qui m'a toujours intéressé c'est de montrer ce qu'il se passait pendant la négociation et en même temps dans la rue. C'est complémentaire. Sur mes photos, il y a toujours des visages. Moi c'est l'humanité qui m'intéresse dans mes photos", raconte Frédéric de La Mure.



Comme en 2010 quand Frédéric de La Mure se rend en Haiti après le tremblement de terre qui a fait 300.000 morts. "Je me suis retrouvé devant la résidence de l'ambassadeur de France écrasée comme un mille feuilles. Ça dépasse l'entendement. Je crois que ce fut mon reportage le plus dur. L'appareil est un filtre. Le contre-coup, on l'a en revenant à Paris".

Frédéric de La Mure est aussi, un des deux auteurs de cette photo de Mitterrand et Kohl, main dans la main, à Verdun. Nous sommes le 22 septembre 1984 à l'Ossuaire de Douaumont. Soixante-dix ans après le début de la Première guerre mondiale, dans la bruine devant un cercueil recouvert des drapeaux français et allemand, les 2 chefs d'État célèbrent la paix.

"Cette photo c'est une punition. Deux jours avant, les photographes avaient été convoqués à l'Élysée et j'étais arrivé en retard à la réunion. On m'a dit Monsieur de La Mure, vous êtes en retard, vous aurez la plus mauvaise place. Et c'est pendant la sonnerie aux morts qu'ils se sont pris la main. Je ne sais pas qui a commencé. Moi j'ai réalisé la force de cette photo bien après quand une femme m'a dit, vous savez monsieur, cette photo pour moi c'est la fin de la guerre", raconte le photographe.



Désormais à la retraite, Frédéric de La Mure ne raccroche pas pour autant ses appareils photos. Il part dans les jours à venir pour un road trip à vélo. 2.500 kilomètres tout au long de l'ancien rideau de fer, trente ans après la chute du bloc communiste.