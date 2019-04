Soudan : Alaa Salah, le visage de la révolution

publié le 12/04/2019 à 20:32

Le printemps soudanais a trouvé son icône. Elle s'appelle Alaa Salah. Cette étudiante en architecture à Khartoum n'a que 22 ans. Sa silhouette a fait le tour du monde.



Nous sommes lundi 8 avril devant le QG de l'armée. Les Soudanais manifestent en masse, pour réclamer le départ du dictateur Omar el-Béchir qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 30 ans. Jeudi 11 avril, il a été contraint de quitter le pouvoir. Les militaires promettent maintenant de mettre en place un gouvernement civil.

Sur le toit d'une voiture, une jeune femme harangue la foule, le doigt pointé vers le ciel. Une posture quasiment messianique !

La photo est signée par une autre manifestante : Lana H. Haroun. Elle raconte la scène sur RTL : "J’étais dans la manifestation quand cette fille… Cette femme est arrivée pour s’adresser à la foule. Elle portait un habit traditionnel et elle dégageait une énergie positive. Tout le monde sur la place voulait une vidéo d’elle parce que dans cette manifestation elle était différente des autres".

Alaa Salah, lundi 8 décembre à Khartoum Crédit : Lana H. Haroun

Alaa Salah chante et appelle à la révolution. Elle porte une longue tunique blanche et un foulard noir. Ses grosses boucles d'oreille dorées brillent. Ses vêtements rappellent l'habit des femmes lors des mouvements populaires de 1964 et 1985.



Autour d'elle, une marée humaine qui crie "Révolution !". Tous immortalisent son visage avec leurs smartphones.



"J'ai pris quatre différentes photos d'elle parce qu’elle bougeait. Cette photo était parfaite. J'ai partagé cette photo sur mon Facebook. Après, j’ai eu énormément de réaction. Puis une femme soudanaise que je ne connais pas m'a écrit pour me conseiller de partager cette photo sur mon compte Twitter. C'est après ça, que tout est arrivé" raconte Lana H. Haroun.



Alaa Salah est donc devenue le symbole de la lutte des femmes soudanaises. Ces dernières sont en première ligne de cette révolte qui secoue le pays depuis le mois de décembre.



Elles bravent les lois locales qui les privent de nombreux droits et condamnent chaque année des milliers d'entre-elles aux coups de fouet.

J'ai appelé cette photo 'Kandaka', c'est comme ça qu'on appelle les femmes fortes et indépendantes au Soudan Lana H. Haroun





Pour beaucoup, Alaa et les autres sont mêmes les lointaines héritières des "Kandakas". Ces reines nubiennes qui régnaient sur le pays, à l'Antiquité et ont fait ériger des dizaines de pyramides.



Lana H. Haroun explique : "J’ai appelé cette photo 'Kadaka', c'est comme ça qu'on appelle les femmes fortes et indépendantes au Soudan. J’ai dit à mes amis qui étaient sur la place avec moi, de s’inspirer d’elle. Tout ce qui pourra aider le Soudan, je suis prête à le faire. Je vous demande de diffuser la voix soudanaise partout dans le monde".



Malgré les menaces de mort, Alaa continue de manifester contre les généraux qui ont pris le pouvoir jeudi. Elle a même créé un compte Twitter (ce dernier a depuis été suspendu). Dans un de ses messages, elle écrit : "Les balles ne tuent pas. Ce qui tue, c'est le silence des gens".