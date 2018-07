Les laboratoires faussent les études cliniques en utilisant des rats mâles

publié le 30/06/2017 à 22:56

L’hypothèse a de quoi donner le vertige, mais la majorité des études cliniques menées chez des souris et des rats pourraient être biaisées par le sexe des cobayes. C’est ce que révèle l’analyse de plusieurs études scientifiques sur des rongeuses mises perspective par le site Mashable. En effet, une étude menée sur les différences physiologiques entre les souris mâles et femelles, en analysant 234 traits physiques des rongeurs étudiés, démontre entre autres que “le sexe va jusqu'à influencer les modifications génétiques dans certains types d'expériences.”



Ces premières constatations deviennent problématiques lorsqu’on met en lumière que la très grande majorité des études scientifiques et médicamenteuses menées sur des souris, le sont sur des spécimens masculins. Selon une enquête menée en 2011, les animaux testés en laboratoire ont 5 fois plus de chance d'être des mâles que des femelles. Le site Mashable pointe également l’analyse de 2.347 articles scientifiques s’appuyant sur des expérimentations animales dans 80 % desquelles "les chercheurs n'avaient fait appel qu'à des mâles”. “Les chercheurs n'avaient fait appel qu'à des mâles" résume ainsi Mashable.

Ce biais dans les études pourrait avoir deux conséquences graves lorsqu’elles passent au stade clinique des essais et de l’application sur l’humain. Des effets secondaires indésirables chez la femme pourraient passer inaperçues lors de ses expérimentations. Selon le Bureau de recherche sur la santé des femmes, 80 % des médicaments retirés du marché entre 1997 et 2001 aux États-Unis le sont à cause d'effets secondaires sur les femmes. Enfin, comme le souligne Futura Sciences, la prédominance des individus mâles dans les tests pourraient avoir conduit les chercheurs à écarter des médicaments qui auraient pu être efficaces et adaptés pour des femmes.