publié le 31/05/2017 à 17:31

C'est à 21 années-lumières de chez nous qu'une équipe d'astronomes européens a fait la découverte d'une super-Terre, possiblement habitable. Une distance moins gigantesque qu'elle n'en a l'air, puisqu'il s'agit de notre "voisinage galactique", comme le rapporte Futurasciences.



Une super-Terre est une expolanète (une planète en dehors de notre système solaire) dont la masse est comprise entre celle de la Terre et celle d'une planète géante. Cette découverte est le fruit d'une étude de trois ans et demi publiée sur le site de l'université de Cornell, conduite par une équipe d'astronomes dirigée par Alejandro Suarez Mascareño, de l'Institut d'astrophysique des Îles Canaries. Les chercheurs ont identifié cette nouvelle planète en étudiant une étoile, GJ 625, dont la masse correspond à 1/3 de celle du soleil. Comme l'explique le site phys.org, de telles étoiles présentent un sujet d'étude important dans la recherche de planètes similaires aux nôtres. Le résultat de cette étude tend à le prouver.



"Nous révélons la découverte d'une super-Terre qui gravite sur le bord intérieur de la zone habitable de l'étoile GJ 625", explique l'étude. Cette planète orbite autour de son étoile en 14.6 jours Surtout, les chercheurs estiment possible que cette exoplanète abrite de l'eau liquide. Cependant, une observation plus poussée sera nécessaire pour confirmer cette supposition, ainsi que pour déterminer si cette super-Terre est bel et bien habitable.