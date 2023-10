Des images gravées dans son esprit. Au micro de RTL, un soldat franco-israélien se confie sur ce qu'il a vu sur le terrain, deux semaines après l'offensive du Hamas en Israël. Il a été mobilisé dès les premières heures du conflit aux abords de la bande de Gaza.

"J'arrive là-bas avec mon unité, c'est un enfer", témoigne ce Franco-israélien au micro de RTL. "Il y a du sang partout, des morts partout. Je n'ai jamais vu ça", raconte-t-il, particulièrement marqué par les événements. Ce soldat décrit, à plusieurs reprises, une situation "inhumaine".

Le combattant a réalisé du porte-à-porte pour aller aux nouvelles de la population. Il décrit des personnes qui "explosent en pleurs" et "traumatisées à vie". "Des soldats se sentent comme des robots. Beaucoup de mes amis disent que ce n'est pas le moment de pleurer. On continue, on pleurera après la guerre. Il n'y a pas le choix", assure ce France-israélien au micro de RTL.

À écouter aussi dans ce journal

Otages du Hamas - Le groupe palestinien a libéré, vendredi 20 octobre, deux Américaines. Cette mère et sa fille avaient été enlevées lors de l'attaque du Hamas en Israël. Quelque 200 personnes sont toujours détenues par le mouvement islamiste.

Jeune fille retrouvée morte à Sedan - Le corps d'une fillette de 10 ans a été retrouvé mercredi soir 18 octobre dans la cave d'un appartement de Sedan dans les Ardennes. L'homme interpellé a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Coupe du monde de rugby - La Nouvelle-Zélande a largement dominé l'Argentine (44-6) et s'est qualifiée pour la finale du Mondial. Les All Blacks défieront l'Angleterre ou l'Afrique du Sud pour le titre.



