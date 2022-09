Les infos de 5 h - Les funérailles de la reine très attendues

Tous les regards seront tournés vers la ville de Londres et plus particulièrement sur l’abbaye de Westminster ou auront lieu les funérailles d’Elizabeth II. L’empereur du Japon, Joe Biden ou encore Emmanuel Macron ont fait le déplacement pour la cérémonie. Les personnes qui souhaitent une dernière fois se recueillir à côté du cercueil ont jusqu’à 6 h 30 lundi 19 septembre pour le faire.

Il y aura ensuite trois messes et trois processions. La reine sera inhumée dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor, dans la soirée du 19 septembre. C’est un évènement planétaire et la fréquentation dans les gares a considérablement augmenté pour l’occasion. De nombreux agents sont obligés d’aiguiller les voyageurs face à un afflux très important de ces derniers.

Des Indiens, des Croates ou même des Philippins, de nombreuses nationalités sont représentées. Des personnes du monde entier viennent rendre un ultime hommage à la souveraine. Des Français viennent aussi par le biais de l’Eurostar. Sadiq Khan, le maire londonien, a évoqué ce qu’il considère comme le plus grand défi logistique de la capitale anglaise.



À écouter également dans ce journal

Drame de Millas - Le procès de l’accident entre un bus scolaire et un TER qui avait tué 6 collégiens en 2017 débute lundi 19 septembre

Marseille - Un homme a été abattu par balles devant une boulangerie. Les circonstances font penser à un règlement de compte.

Basket - L’équipe de France de basket s’est inclinée contre l’Espagne en finale de l'Euro sur le score de 88 à 76.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info