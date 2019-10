publié le 17/10/2019 à 19:00

"We have a deal". Un accord a enfin été trouvé sur le Brexit. Jeudi matin, le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le Premier ministre britannique Boris Johnson étaient côte à côte, pour marquer ce moment que tous deux aimeraient historique.

De part et d'autre, il a bien fallu faire des concessions. Qu'y a-t-il dans cet accord ? Ce nouveau "deal" conclu reprend tout ce qui concerne les droits des citoyens européens, vivant des deux côtés de la Manche. Cette partie déjà écrite sous Theresa May n'était pas contestée.

En revanche, tout ce qui concerne cette nouvelle frontière de l'Europe qu'est la frontière irlandaise a été réécrit. L'objectif reste le même : ne pas rebâtir un frontière physique entre les deux Irlande, entre l'Irlande du Nord qui est britannique, et l'Irlande au sud qui reste en Europe.

Mais il fallait trouver une solution pour percevoir les droits de douane et contrôler les biens qui franchissent cette nouvelle frontière. Le compromis trouvé est le suivant : les autorités britanniques exerceront elles-mêmes le contrôle des biens qui arriveront dans les ports d'Irlande du Nord à destination du sud, et percevront les droits les douanes.

Une victoire de Boris Johnson

Sur ce point, le premier accord était beaucoup plus contraignant. Boris Johnson ainsi que le Parlement britannique l'avait d'ailleurs refusé. Les Européens ont décidé de baisser leur niveau d'exigence plutôt que de risquer un "no deal", qui, selon une ministre aurait été négatif pour les emplois.

D'autre part, Boris Johnson semble assez optimiste sur sa capacité à rassembler une majorité de députés britanniques, samedi prochain.

