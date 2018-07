publié le 06/07/2018 à 06:49

Il y a aujourd'hui cinquante étoiles sur le drapeau américain, pour autant d'États. Les derniers territoires à être devenus des États, c’était l'Alaska et Hawaï en 1959. Mais il y aura peut-être cinquante-deux États, puisque les Californiens vont voter en novembre prochain pour déterminer s'ils veulent faire exploser en trois la Californie.



Il y aurait une Californie du Nord, avec San Francisco et la Silicon Valley ; une Californie du Sud avec les déserts et la frontière, avec pour capitale San Diego ; et une Californie canal historique, autour de Los Angeles. Chaque État aurait une population d'environ 13 millions d’habitants.

Pourquoi diviser l'État ? C'est un milliardaire de la Silicon Valley qui a lancé cette idée. Et comme il a recueilli plus de 400.000 signatures, l'État doit organiser un référendum d'initiative populaire.

Les partisans de ce projet jugent que l'État est beaucoup trop grand et trop gros. C'est le plus peuplé d'Amérique. Il y a plus d'habitants qu'au Canada ou en Pologne. Ils estiment aussi que la Californie est incapable de régler les problèmes auxquelles elle est confrontée.



Les infrastructures pour répondre à l'augmentation de la population, l'alimentation en eau, qui est un problème majeur, car c'est une grande région agricole, maraîchère, viticole, et que l'eau manque. Les impôts y sont extrêmement élevés. L'État croule sous les dettes.