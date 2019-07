Les Américains voient plus d'OVNI le 4 juillet et l'alcool n'y est pas pour rien

publié le 06/07/2019 à 18:45

Chaque jour aux États-Unis, des dizaines d'Américains assurent avoir aperçu des OVNI. Toutefois le nombre d'objets volants non identifiés signalés est plus important à deux dates précises, comme l'a souligné le Centre National de déclarations des OVNI (NUFORC), et que le magazine The Economist a repéré.

Le NUFORC, organisation américaine à but non lucratif, qui recueille des rapports d'objets volants non identifiés depuis 1974, a publié un graphique dans lequel on voit effet que ce nombre explose le 1er juillet le 4 juillet, deux jours fériés aux États-Unis.

Concrètement, entre janvier 1995 et décembre 2018, les jours "normaux" on ne compte qu'entre 100 et 500 signalements d'OVNI, mais le 1er janvier ce nombre dépasse allègrement les 500 signalements et le 4 juillet il frôle même les 2.000.

Le nombre d'OVNI signalés depuis 1995 Crédit : National UFO Reporting Center

Pour The Economist, l'explication à ces bonds est toute trouvée. Le 1er juillet, et le 4 juillet (fête nationale aux USA) sont deux jours fériés au cours desquels les Américains font la fête. Comme le veut la tradition, des feux d'artifice sont tirés à ces deux occasions. Il semblerait donc que de nombreux Américains, sous l'effet de l'alcool, confondent feux d'artifice et OVNI.