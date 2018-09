publié le 07/09/2018 à 08:34

Une chasse aux sorcières. En meeting dans le Montana, Donald Trump est revenu sur la tribune anonyme publiée mercredi 5 septembre dans le New York Times. Rédigé par un haut-membre de son administration, ce témoignage raconte comment lui et d'autres s'efforcent de lutter de l'intérieur contre les pires penchants d'un président américain.



Une "trahison" pour Donald Trump, qui a demandé au quotidien de révéler le nom du "lâche". "Personne ne sait qui c'est", a-t-il lancé, dénonçant ces "anonymes qui défient les électeurs pour promouvoir leur programme secret" et sont "une menace pour la démocratie elle-même". Il a également encouragé les journalistes à enquêter sur son identité, affirmant que "ce serait un bon scoop".

À la Maison Blanche, de nombreux responsables de premier plan ont publié un communiqué, assurant n'être en rien liés à cette affaire. C'est notamment le cas du vice-président Mike Pence. Un climat de paranoïa qu'entretient Donald Trump, qui envisagerait de faire passer les suspects au détecteur de mensonge.

À écouter également dans ce journal

Fait-divers - Les parents de Maëlys assisteront vendredi 7 septembre aux obsèques d'Arthur Noyer, tué en avril 2017 par Nordal Lelandais. La cérémonie aura lieu dans l'après-midi à la cathédrale Saint Étienne de Bourges.



Justice - Les rappeurs Booba et Kaaris devront attendre le 9 octobre pour être fixés sur leur sort. Le procureur de la République a requis un an de prison avec sursis contre eux.



Syrie - Le conseil de sécurité de l'ONU se réunit vendredi 7 septembre pour évoquer la situation de la province syrienne d'Idlib, dernier baston djihadiste. La communauté internationale redoute un bain de sang.



Basketball - Boris Diaw a officialisé son départ en retraite, jeudi 6 septembre, après 18 saisons professionnelles. Sa carrière a été marquée par 247 sélections en équipe de France, un titre de champion d'Europe et 14 saisons en NBA.