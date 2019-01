et Marie Sasin

03/01/2019

Un début de procès pour le moins expéditif dans l’affaire Khashoggi. Le journaliste saoudien a été assassiné le 2 octobre dernier au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul. 11 personnes ont été arrêtées en Arabie saoudite. Le procès à peine commencé, le procureur réclame déjà cinq mises à mort.



Comme le souligne Amnesty International, l’indépendance et l’impartialité du système pénal ne sont pas les vertus premières de l’Arabie saoudite. Il faut éviter que puisse être pointé une éventuelle responsabilité du prince héritier, d’où une justice qui peut apparaître comme expéditive.

Un mois et demi après l’assassinat de Khashoggi, 11 suspects sont inculpés, un mois et demi plus tard leur procès débute. Tellement rapide que les avocats n’ont même pas été informés des accusations exactes portées à l’encontre de leurs clients. Ils ont demandé un délai qui leur a été accordé.

On ne sait pas quand reprendra le procès mais les droits de la défense risquent d’être assez limités. En Arabie saoudite, pas de jury, souvent un seul juge qui interprète la loi comme il l’entend et la peine prévue en cas de meurtre c’est en général la mort.

À écouter également dans ce journal

