Dramatic Views of Hurricane Florence

publié le 12/09/2018 à 17:01

L'ouragan Florence s'apprête à frapper les États-Unis. Filmé depuis la Station spatiale internationale (ISS) lundi 10 septembre à 14h, le phénomène enregistre des vents de 220 km/h, et se déplace à une vitesse de 20 km/h direction nord-ouest. Il devrait atteindre les côtes américaines d'ici jeudi 13 septembre.



Selon l'État de Virginie, l'ouragan, qui se prépare à être classé catégorie 5 par NHC (National Hurricane Center, le centre météorologique local), sera un des plus violents "depuis des décennies". Trois États de la côte atlantique - la Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Virginie - ont activé l'état d'urgence. L'évacuation de la population a déjà commencé.

En plus de l'ouragan Florence, deux autres phénomènes météorologiques classés catégorie 2 se sont développés dans l'Atlantique : Helene, dont les vents atteignaient les 165 km/h lundi, et Isaac, qui prenait la direction des Petites Antilles avec ses vents de 120 km/h.