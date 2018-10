publié le 09/10/2018 à 18:39

Une décision inédite en Allemagne. La justice berlinoise a ordonné mardi 9 octobre une interdiction de circulation pour la majorité des véhicules diesel sur de nombreux grands axes de la ville. À compter du 1er avril 2019, les voitures de normes Euro 0 à 5, soit ceux de plus de trois ou quatre ans, ne pourront plus circuler dans la capitale.



Cette interdiction sera effective dans 15 kilomètres du centre-ville élargie, dont la célèbre Friedrichstrasse. Elle pourrait concerner jusqu'à 200.000 automobiles, selon des estimations de la presse allemande. Des exceptions seront faites, notamment pour raisons professionnelles.

"C'est une bien belle journée pour l'air que nous respirons", a réagi Jürgen Resch, président de l'ONG écologiste DUH, à l'origine de cette procédure. Ces interdictions sont la bête noire de la très puissante industrie automobile allemande et du gouvernement d'Angela Merkel, qui s'échine à les empêcher depuis un an afin de préserver ce secteur stratégique.

À écouter également dans ce journal

Société - À Paris, quelque 21.500 personnes ont manifesté mardi 9 octobre contre la politique sociale de l'exécutif. Elles réclamaient à Emmanuel Macron une politique "moins libérale".



Fait-divers - Les Hôpitaux de Paris ont ouvert mardi 9 octobre une enquête interne après la diffusion sur les réseaux sociaux de vidéos montrant un homme empalé. Elles ont été tournées au moment de sa chute et durant sa réanimation à l'hôpital.



Justice - Un juge d'instruction va poursuivre les investigations sur la contamination aux salmonelles de laits infantiles du groupe Lactalis, qui a touché des dizaines de nourrissons fin 2017.



Cinéma - L'acteur Venantino Venantini est décédé mardi 9 octobre à l'âge de 88 ans. Il a joué dans plus de 150 films, dont Le Corniaud et les Tontons flingueurs.



Football - Noël le Graët interpelle Didier Deschamps sur le cas d'Adrien Rabiot. Le président de la Fédération Française de football estime que le milieu de terrain, qui n'avait pas voulu être réserviste pour la Coupe du monde, ne doit être pas puni à vie.