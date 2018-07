et Loïc Farge

publié le 23/02/2018 à 08:09

Si l'interdiction de rouler est confirmée pour les des véhicules diesel les plus anciens, c'est un des piliers de l'économie d'outre-Rhin qui va basculer cul par-dessus tête. Ce secteur, qui est le fleuron et l'emblème sur toutes les routes du monde de la "Deutsche Qualität", est déjà terriblement décrédibilisé depuis les scandales des moteurs truqués.



Leurs premières conséquences se font déjà lourdement sentir, puisque les ventes de motorisations diesel sont en chute libre (-20% en deux an). Il est donc évident que ce rendez-vous judiciaire - qu'il débouche sur une interdiction complète ou partielle, soit sur une obligation de mises à jour des moteurs - sera dans les deux cas un moment clé dans l’organisation industrielle allemande.



L'ampleur des dégâts est déjà évaluée. Pour la partie financière, c'est facile : le rappel des 9,5 millions de véhicules directement concernés (ceux qui ne répondent pas aux normes européennes) représente une facture globale de 10 milliards. Une somme colossale, mais que les constructeurs peuvent absorber. Daimler, par exemple, a réalisé 11 milliards de bénéfice en 2017. Donc pas un problème de gros sous.

En revanche, c'est une insupportable inconnue pour des milliers de salariés. Tous les constructeurs ne peuvent pas, comme Porsche, bannir d'un claquement de doigt les moteurs diesel de leur gamme. Ils ont besoin, comme leurs équipementiers, d'une période de transition sociale, technologique et financière.



Un problème de calendrier

L'automobile allemande risque-t-elle la sortie de route ? Sur le fond, la mise au ban du diesel ne fait pas peur à l'industrie allemande qui l'a inventé. Son véritable problème, c'est le calendrier. Les géants et les sous-traitants ont encore besoin d'un peu de temps pour se retourner.



BMW, Volkswagen et Daimler sont déjà sur le pied de guerre pour sortir des véhicules hybrides, électriques, mais aussi à pile combustible embarquée. Le réseau de stations de recharge, auquel participe le Français Air Liquide pour l'hydrogène, se déploie à grande vitesse.



Nouvelles motorisations, infrastructures d'approvisionnement qui se déploient : il suffira alors d'une prime à la casse à grande échelle pour faire basculer les automobilistes allemands. Les excédents budgétaires de Berlin permettent de s'y préparer. La seule inconnue, c'est encore une fois le calendrier. On peut penser que les magistrats locaux, toujours très sensibles à la bonne marche de l'économie, vont piloter ce dossier majeur au cordeau.

- Les entrepreneurs français ont une nouvelle base en Amérique : la Floride, où 400 entreprises qui y emploient 15.000 personnes.



- Le tourisme a connu une année record à Paris, avec une hausse de 8,5% en 2017.

04/20 à Édouard Philippe. La solution du Premier ministre pour financer le métro du Grand Paris, dont les coûts et les délais dérapent aux premiers coups de pioche, est très originale : de nouvelles taxes !