publié le 08/10/2018 à 12:10

Le prix Nobel d'économie 2018 a été attribué aux Américains William D. Nordhaus et Paul M. Romer, lundi 8 octobre, à Solna, en Suède. Ce prix, qui fête cette années ses 50 ans, récompense leurs travaux sur la compatibilité entre les impératifs d'innovation et de lutte contre le réchauffement climatique et la croissance économique.



Les deux lauréats "ont mis au point des méthodes qui répondent à des défis parmi les plus fondamentaux et pressants de notre temps : conjuguer croissance durable à long terme de l'économie mondiale et bien-être de la population de la planète", a indiqué l'Académie royale des sciences.

Ils succèdent à Richard Thaler, récompensé du prix Nobel d'économie en octobre 2017 pour ses travaux en économie comportementale. Ils se partageront le prix de 9 millions de couronnes (860.000 euros).

Climat et économie

Professeur à l'université de Yale, William Nordhaus, 77 ans, a été le premier, dans les années 1990, à modéliser le lien entre l'activité économique et le climat en conjuguant les théories et l'expérience tirées de la physique, la chimie et l'économie, a expliqué le lauréat. Ces travaux font aujourd'hui autorité et servent à prédire ou quantifier les conséquences des politiques climatiques, comme la taxe carbone par exemple.



Paul Romer, 62 ans, enseignant à la Stern School of Business de l'université de New York, a quant à lui, posé les bases de la théorie de "la croissance endogène". Il a montré comment "l'accumulation d'idées soutient la croissance économique sur le long terme" et mis en avant le rôle des forces économiques et des régulations dans "l'inclination" des entreprises à innover.