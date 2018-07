publié le 26/11/2017 à 08:59

Le pape décollera ce dimanche 26 novembre de Rome pour se rendre en voyage en Birmanie, puis au Bangladesh. Une tournée asiatique que suivra Caroline Pigozzi, grand reporter à Paris-Match. Invitée de RTL ce dimanche, la journaliste estime que ce voyage papal est lourd de sens.



"Je crois qu'il veut attirer l'attention du monde entier sur les Rohingyas", estime-t-elle. Cette minorité musulmane birmane traverse une crise sans précédent, et se trouve contrainte de fuir la Birmanie à cause des persécutions. "Ça n'intéresse pas le pape d'aller dans des pays où il n'y a pas de problème. Il aime aller là où c'est difficile, car il y a un enjeu", poursuit Caroline Pigozzi. Un voyage plus politique qu’œcuménique, même si le pape François ira à la rencontre des chrétiens et des catholiques des deux pays.

Avant de quitter la Birmanie pour le Bangladesh, le souverain Pontife rencontrera Aung Saan Suu Kyi, prix Nobel de la paix 1991. Elle se trouve sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise des Rohingyas, mais a reçu l'appui de Paris. "On ne sait pas du tout ce qu'ils vont se raconter, mais il n'est pas absolument certain qu'il la ménage", explique Caroline Pigozzi.