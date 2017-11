publié le 20/11/2017 à 17:23

"Elle a accepté (ces demandes) de manière très courageuse parce que les conditions politiques de son gouvernement ne sont pas simples". Jean-Yves Le Drian a affirmé son soutien à la dirigeante birmane et prix Nobel de la Paix en marge d'une réunion ministérielle Europe-Asie (ASEM) à Naypyidaw, la capitale administrative birmane.



Le ministre des Affaires étrangères a défendu Aung San Suu Kyi, sous le feu des critiques quant à son inaction face à la crise des Rohingyas, en expliquant que "tout cela est une nouveauté, c'est une stratégie mais qui est difficile pour elle à mettre en oeuvre".

La Birmanie est dans la tourmente depuis fin août. Elle est accusée par les Nations unies d'"épuration ethnique" contre les Rohingyas, une minorité musulmane apatride qui vit dans l'ouest du pays. Au nom du combat contre des rebelles rohingyas, l'armée birmane a engagé une campagne militaire dans cette région, poussant à l'exode plus de 600.000 personnes en quelques semaines.

Face au drame humanitaire majeur que vivent les #Rohingyas, Madame Aung San Suu Kyi nous a présenté un plan de sortie de crise, en présence du ministre des Affaires étrangères du Bangladesh. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) 20 novembre 2017

Depuis cet épisode, Aung San Suu Kyi est vivement critiquée sur la scène internationale pour son manque d'empathie envers les Rohingyas. Certaines ONG ont même demandé à ce que son prix Nobel lui soit retiré. Le chanteur irlandais Bob Geldof, icône de l'aide humanitaire, l'a même accusée de participer à "l'épuration ethnique".

La fragilité du processus démocratique birman

De leur côté, les Européens et Américains prennent soin de ne pas blâmer la dirigeante, et distinguent le gouvernement civil de la prix Nobel de la paix et les militaires. Ils pointent également la fragilité du processus démocratique dans ce pays. "La démocratie n'est pas encore là en Birmanie. (...) Le contexte est particulièrement sensible et, malgré tout, elle prend des initiatives fortes", a souligné le chef de la diplomatie française.



Au début de leur rencontre, Aung San Suu Kyi a qualifié de "très bonne la discussion" avec les Européens sur les Rohingyas, espérant que "l'aide proposée par tous nos amis soit augmentée afin d'avancer aussi vite que possible" dans le règlement de la crise.



Lors de cette réunion, la dirigeante a exposé devant 20 ministres européens et asiatiques "le plan qu'elle souhaite développer pour enrayer cette crise, avec à la fois l'arrêt de la violence, la mise en oeuvre d'un soutien humanitaire, la perspective de retour des réfugiés dans le pays", a détaillé Jean-Yves Le Drian. Depuis le début de la crise, ces trois demandes de l'Onu sont restées sans grand effet.



En ce qui concerne le retour des réfugiés, "ce sera un travail de longue haleine, difficile, il y aura sans doute encore des tensions", a reconnu le ministre des Affaires étrangères. Les dirigeants européens jugent toutefois "très encourageantes" les discussions en cours entre la Birmanie et le Bangladesh en vue d'un retour, n'excluant pas un accord prochain.



Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Lu Kang, a annoncé de son côté que ces deux pays avaient "accepté d'engager entre eux des négociations amiables."