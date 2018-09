Le meilleur de Laurent Gerra avec Patrick Sébastien et Coluche

publié le 29/09/2018 à 11:29

"Saluuuuuuut !" C'est Patrick Sébastien, imité par Laurent Gerra, qui entre dans le studio de RTL. Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'il a l'air bien joyeux, l'animateur lui répond : "Détrompe-toi, ça s'appelle la politesse du désespoir. Putain, t'as vu comment j'parle depuis que je suis devenu philosophe avec mes livres qui font du bien ?".



Il poursuit : "Tu sais, sous le costume à paillettes du clown rigolo, y a un cœur gros comme ça qui saigne". Son interlocutrice s'inquiète. "C'est la faute à Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui m'a supprimé presque tous mes Plus Grands Cabourets du Monde. Et tu sais pourquoi ?", lâche-t-il. "Dans un souci de renouvellement ?", ose Mademoiselle Jade. "C'est ça, ouais, poil au gland ! Pas du tout : c'est parce que je dérange les ronds de cuir et les bien-pensants avec mon Cabouret", tonne-t-il.