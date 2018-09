Le meilleur de Laurent Gerra avec François Hollande et Alain Delon

publié le 30/09/2018 à 14:34

Cette semaine, l'humoriste a imité François Hollande. L'ancien président de la République explique à Mademoiselle Jade qu'il n'a jamais quitté la politique et qu'il compte bien faire "le casse du siècle" : réaménager à l'Élysée. François Hollande met en garde Emmanuel Macron : Fanfan la Gâchette est de retour...



C'est ensuite le Pape François qui a eu les faveurs de Laurent Gerra. Le chef religieux réagit au nouveau film, réalisé par Win Wenders qui lui est dédié : fier d'être une star, le Pape François dit être "plus fort que Jésus Christ et Michael Jackson". Mais pour Alain Delon, également imité par l'humoriste, il n'y a qu'un seul "pape du cinéma" : c'est lui. Blessé dans son orgueil, il conseille au Pape de commencer "par enfiler un pantalon pour faire son cinéma".