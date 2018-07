publié le 26/02/2018 à 08:38

Peut-on encore éviter une catastrophe humanitaire ? Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine. Le président français appelle Moscou à exercer une pression maximale sur le régime syrien pour aboutir à un cessez-le-feu en Syrie. "Rajouter encore de la violence à ce déchaînement de violences auquel on assiste, ça n'est évidemment pas la solution. Regardez la Libye, regardez l'Irak...", explique Rony Brauman, le co-fondateur de Médecins Sans Frontières.



Et de détailler : "L'un des problèmes de la Syrie ce n'est pas que le monde ne s'occupe pas assez d'elle, c'est que le monde s'occupe bien trop d'elle. Ça n'est que par la politique et non pas par les armes que la Syrie sortira de l'enfer dans lequel elle est plongée aujourd'hui". Les habitants de la Ghouta orientale attendaient dans l'angoisse lundi un début d'application du cessez-le-feu de l'ONU, au lendemain d'une nouvelle journée de bombardements et de combats qui ont causé la mort plus de 500 civils en une semaine.

Le régime a poursuivi dimanche ses raids aériens sur l'enclave rebelle aux portes de Damas - même s'ils étaient moins intenses que les jours précédents - au lendemain d'une résolution du Conseil de sécurité qui exige un cessez-le-feu d'un mois en Syrie, pour distribuer de l'aide humanitaire et évacuer des blessés dans un pays ravagé depuis 2011 par une guerre meurtrière.

À écouter également dans ce journal :

- La France grelotte : la vague de froid "Moscou-Paris" est arrivée et glace sur la majeure partie du pays. Le plan grand froid a été déclenché dans 37 départements et 3.000 places d'hébergements supplémentaires ont été ouvertes. À Paris, la Croix-Rouge double ses maraudes.



- Édouard Philippe présente son plan de bataille pour la SNCF pour mener à bien la réforme. Il devrait annoncer s'il compte ou non légiférer par ordonnances.



- En football, l'image que l'on retiendra de la 27e journée de Ligue 1 : Neymar, sorti sur une civière après une blessure à la cheville droite lors du match PSG-OM (3-0).



- On a franchi un nouveau cap dans la bataille autour de l'héritage de Johnny Hallyday : Sylvie Vartan est sortie de son silence.