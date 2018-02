publié le 25/02/2018 à 23:05

Sylvie Vartan sort de son silence. Près de trois mois après le décès de Johnny Hallyday, sa première épouse, et mère de David Hallyday, le fils aîné du chanteur, est sortie du silence sur le plateau de 19 heures le dimanche, sur France 2.





Outre sa relation avec Laeticia Hallyday et son opinion sur le testament de son ancien époux, la chanteuse emblématique des années yéyé est également revenue sur l'hommage populaire qui a été rendu au chanteur, le 9 décembre 2017.

Interrogée au sujet de l'unité qu'a affiché la famille ce jour-là à l'église de la Madeleine, dans le VIIIe arrondissement de Paris, Sylvie Vartan juge qu'"il y a une façon de se tenir aussi. On ne peut pas se montrer vraiment dans sa vérité. Ce moment était grave, et pour David et Laura et toute la famille, nous étions comme dans un rêve. J'avoue que je suis aujourd'hui frappée d'amnésie. Je ne me souviens que d'une seule chose, c'est de la ferveur de la rue", se remémore Sylvie Vartan.

Un "malaise" ressenti à l'église de la Madeleine

Néanmoins, la mère de David Hallyday confie avoir également ressenti un certain malaise. "À la Madeleine, j'ai senti un malaise. Je savais bien qu'il fallait organiser des obsèques, on ne pouvait pas improviser, mais il y avait un côté organisation de spectacle, j'étais un peu paralysée", a-t-elle poursuivi au micro de Laurent Delahousse.



C'est la première fois que Sylvie Vartan se livrait sur ce point-là. Après l'inhumation de Johnny Hallyday, elle avait fait part de sa tristesse quant au fait que le chanteur était enterré sur l'île de Saint-Barthélémy. "Je n'ai pas voulu assister à cet enterrement, car je n'aurais pas supporté de le voir mettre en terre", explique-t-elle aussi.