et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/01/2018 à 18:50

Donald Trump a livré vendredi 26 janvier à Davos un discours tout entier destiné à rassurer les partenaires diplomatiques et commerciaux des États-Unis, ébranlés par ses dérapages passés. Sur scène, le locataire de la Maison-Blanche a vanté sa politique, qui a permis, selon lui, de relancer l'Amérique. Donald Trump a d'ailleurs affirmé que c'était le moment d'investir outre-Atlantique. Il a semblé remettre en cause le protectionnisme : "Je crois en l'Amérique, mais l'Amérique d'abord ça n'est pas l'Amérique seule".



Un sans-faute, comme en témoigne la salve d'applaudissements qui ont conclu ce discours. Mais la situation va vite se gâter. Après s'être assis, il s'est vu poser la question suivante : "En quoi votre passé de business man l'aide comme président ?". Et Donald Trump de répondre : "Quand je suis devenu un homme politique, j'ai découvert à quel point la presse pouvait être méchante, vicieuse ou mensongère". Le public poli de Davos, qui hue rarement les intervenants, s'en est cette fois-ci donné à cœur joie.

À écouter également dans ce journal :

- Le pic de crue de la Seine à Paris devrait atteindre entre 5,80 m et 6 m ce week-end, a indiqué vendredi 26 janvier Vigicrues, révisant à la baisse de précédentes estimations qui envisageaient une crue supérieure aux 6,10 m de 2016.

- Mohamed Bakkali, un des logisticiens présumés des attentats du 13 novembre 2015 et de l'attaque du Thalys le 21 août 2015, a été mis en examen en France vendredi 26 janvier dans ces deux dossiers, a-t-on appris de source judiciaire.





- La "route des chicanes" traversant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, est "dégagée", a annoncé vendredi 26 janvier la préfète de la région Pays de la Loire, Nicole Klein, après l'avoir traversée.





- Le ministère de la Justice a annoncé vendredi 26 janvier que les mesures inscrites dans son projet d'accord pour sortir du conflit qui paralyse les prisons depuis douze jours et qui ont été acceptées par le syndicat majoritaire l'Ufap-Unsa, "entreront rapidement en vigueur".



- Des centaines de chefs et d'admirateurs se sont réunis vendredi 26 janvier à Lyon pour un dernier hommage au "pape" de la gastronomie, Paul Bocuse.