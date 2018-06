Glyphosate : la lettre touchante d'un enfant à Emmanuel Macron

publié le 03/06/2018 à 17:55

"Et si un enfant pouvait changer le monde ?" Cette question, une internaute la poste en commentaire sur Facebook après avoir partagé la lettre de son fils adressée à Emmanuel Macron. Dans son courrier, le petit Jacques, 7 ans, demande au chef de l'État "d'annuler tous les pesticides".



Pour le jeune défenseur de l'environnement, ces produits tels que le glyphosate, qui devrait être interdit d'ici trois ans, "tue les bêtes". Et Jacques de prendre comme exemple "les vers de terre et les fourmis et les taupes" mais également "les bêtes aériennes comme les abeilles qui sont en train de disparaître à cause de ça".

"Je le suis dans ses idées et son action à 100%", explique la mère de l'enfant, qui est selon elle "remonté comme une pendule à coucou".

Engagement présidentiel, la sortie du glyphosate d'ici 2021 ne sera pas gravée dans la loi, une décision qui a "déçu" le ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, mais le gouvernement assure que l'herbicide controversé sera malgré tout abandonné à cette date.