Le Dakota Building, le mythique immeuble de New York devant lequel John Lennon été assassiné

Il a un nom d'État américain. C'est l'immeuble d'appartements de luxe le plus ancien de New York. Si le Dakota Building est célèbre, ce n'est pas seulement grâce à son architecture, c'est aussi et surtout grâce aux célébrités qui y ont habité. Voici une liste non exhaustive : Lauren Bacall, Harlan Coben, Leonard Bernstein, Roberta Flack, Judy Garland, Paul Simon, ou encore Rudolf Noureev.

Mais la plus grande star ayant habité le Dakota Building, c'est John Lennon, l'ex-membre des Beatles, y habitait avec l'artiste d'avant-garde Yoko Ono. Nous sommes le 8 décembre 1980. Il fait nuit. Il est 22h52. Des coups de feu retentissent au pied de l'immeuble. John Lennon est touché par quatre balles sous les yeux de sa compagne. Il sera déclaré mort un quart d'heure plus tard.

L'auteur des tirs s'appelle Mark David Chapman. Il est tout de suite intercepté par le portier du Dakota, puis par deux policiers. Aujourd'hui encore, chaque jour, des curieux, des touristes ou des fans de John Lennon viennent se recueillir quelques secondes et prennent une photo de l'endroit où il a été tué. Ils vont également déposer des fleurs au mémorial Strawberry Fields situé à quelques mètres de là, à Central Park.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info