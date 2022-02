La traduction en français d'un tweet du pape François fait polémique

Une mauvaise traduction peut mettre à mal les intentions les plus louables. Un tweet publié par le pape François en latin et traduit en français a surpris les internautes et suscité l'indignation, mercredi 9 février.

À 14h30, le compte officiel en latin du souverain pontife a publié un message, une habitude quotidienne : "Senem blandiri eandem spem significat ac puerum blandiri, cum vitae initium et finis semper mysterium sint, mysterium verendum, comitandum, curandum, amandum".

Il a aussi été relayé sur le compte français, dans une version traduite surprenante : "Caresser une personne âgée exprime la même espérance que caresser un enfant, car le début de la vie et sa fin sont toujours un mystère, un mystère qu’il faut respecter, accompagner, soigner et aimer."

Une "bourde" malvenue, l'Église étant visée par plusieurs scandales de pédophilie. Le choix du verbe “caresser” a été fustigé, voire raillé, sur les réseaux sociaux, certains dénonçant un tweet "équivoque", quand d'autres appellent le pontife à faire appel à un traducteur professionnel.

Pour Claire Chauviré, professeure de lettres, interrogée par le Huffington Post, la traduction est fausse : "le terme latin “Blandior" signifiant flatter, amadouer, cajoler, choyer."