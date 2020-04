et AFP

publié le 25/04/2020 à 02:46

Les commerces et les écoles vont rouvrir progressivement à compter respectivement des 11 et 18 mai en Belgique, a annoncé vendredi soir la Première ministre Sophie Wilmès. Les autorités avaient mis en place des mesures de confinement à la mi-mars pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Dans ce pays de 11,5 millions d'habitants qui recensait vendredi près de 6.700 morts du Covid-19, la propagation du virus "a été ralentie" mais "l'équilibre est fragile", a estimé Mme Wilmès. Elle a insisté sur l'aspect "évolutif" du déconfinement. "Rien n'est gravé dans le marbre et surtout pas les échéances", a-t-elle ajouté.

Cafés et restaurants ne sont toutefois pas concernés par cette échéance. Les restaurants ne rouvriront progressivement qu'à compter du 8 juin au plus tôt. Pour cafés et bars le calendrier n'a pas été défini.