La Belgique manifeste aussi contre une loi sur le travail

publié le 29/05/2016

Une grande manifestation contre la réforme du travail, des casseurs qui blessent un policier, des perturbations dans les transports, une grève annoncée dans les services publics. Nous ne sommes pas en France, mais en Belgique. La grogne sociale prend de l'ampleur contre un projet du gouvernement d'annualiser les 38 heures. Beaucoup de points communs avec la France, on le comprend, dans un pays où d'habitude on n'aime pas faire de vagues. "Chez les Belges, on privilégie la culture du consensus. On discute d'abord, puis, en dernier recours, on sort dans la rue", explique Guillaume Cordeaux, correspondant pour RTL en Belgique. Une méthode expliquée par les négociations perpétuelles au niveau fédéral entre Wallons et Flamands, afin de faire fonctionner le pays. "Si en cas de désaccords vraiment insurmontables les syndicats perturbent trop les activités économiques, les autorités n'hésitent pas à les menacer de réductions drastiques de leurs subventions", précise Guillaume Cordeaux.



Sauf que là le ton change. On le voit avec les mouvements à répétition en Wallonie, dans les trains ou encore à l'aéroport de Bruxelles. "Fini les gentilles manifestations où l'on n'entend même pas un slogan. Désormais, les usagers sont visés et les casseurs font même leur entrée dans Bruxelles". Une vingtaine d'interpellations ont eu lieu cette semaine et un commissaire de police qui avait été blessé à la tête, est défendu par Sven Mary, l'avocat qui avait été l'un des premiers avocats de Salah Abdeslam après son arrestation à Molenbeek.

Du côté des manifestants, la crispation est totale. "Ça risque d'aller en s'accentuant. D'ailleurs on n'est plus dans la négociation, ici en Belgique. Ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus eu le moindre contact entre le gouvernement et les interlocuteurs sociaux. On est un peu dans la même logique que la France, on veut mettre la pression sur le gouvernement", explique Marc Goblet, secrétaire général de la FGBT et figure de la contestation sociale dans le pays. Les syndicats belges rêvent-ils de bloquer le pays, comme les syndicats français ? En tout cas, le mouvement n'est pas fini. 50.000 personnes étaient dans les rues cette semaine, un vrai succès pour les syndicats. Certains disent que ce "bazar général arrange les nationalistes, particulièrement flamands, pour faire voler en éclats le fédéralisme du pays", selon Guillaume Cordeaux.

- Une conférence pour la paix est organisée vendredi 3 juin à Paris. Objectif : relancer le processus de paix israëlo-palestinien. Une réunion à l'initiative de la France, qui rassemblera une vingtaine de pays, mais sans les Palestiniens, ni les Israéliens.



- Direction la Tunisie, avec un gros plan sur le parti Ennahdha, partenaire de la coalition au pouvoir. Historiquement, il est associé à l'islamisme, proche des Frères Musulmans, mais le 10e Congrès du parti qui s'est tenu en début de semaine a officialisé la rupture. Un moment historique dans un pays, observé de près par la communauté internationale.



- Hong Kong a accueilli cette semaine la 7e édition de Vinexpo avec 1.300 exposants. Tous les grands noms du vin, les meilleurs experts. Les Français sont les plus nombreux, mais ça ne va peut-être pas durer, car les vins chinois sont de plus en plus présents.