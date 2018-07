"L'ultime compte à rebours a commencé" : Michaël Blanc de retour en France

publié le 18/07/2018 à 18:52

C'est une nouvelle étape qui démarre pour Michaël Blanc. Arrêté à l'aéroport de Denpasar de Bali (Indonésie), en 1999, pour possession de 3,8 kilos de haschisch cachés dans des bouteilles de plongée, ce cuisinier originaire de Haute-Savoie a échappé de justesse à la peine de mort et a été condamné en 2000 à la réclusion criminelle à perpétuité.



En 2009, une grâce présidentielle a permis à ce Français de voir sa peine réduite à 20 ans d'emprisonnement. Libéré sous contrôle judiciaire en 2014, il était sous le coup d'une interdiction de quitter le pays avant la fin de sa peine et une année supplémentaire de probation. Cette année arrive à sa fin ce samedi 21 juillet, date à partir de laquelle il pourra rentrer en France totalement libre.

"Il a besoin de se reconstruire"

Interviewée par Le Parisien, la mère de Michaël Blanc, Hélène Le Touzey, s'est exprimée sur le retour de son fils. Encore soumis à une obligation de réserve jusqu'à la fin de son contrôle judiciaire, l'ex-condamné n'attend qu'une chose : que les papiers soient signés pour enfin rentrer chez lui. "Cette nouvelle réalité va lui sauter aux yeux. Mais il est bien déterminé à refaire sa vie en France", précise Hélène Le Touzey.

Très attendu en France, sa mère souhaite néanmoins l'accompagner en douceur : "Je sais que ce retour va être un choc pour lui. Il faut qu'il trouve ses marques dans un autre environnement qui a tellement changé pour lui. Mon fils a besoin de souffler et il est inutile de lui mettre le couteau sous la gorge. Il a besoin de se reconstruire (...) Je ne veux pas que mon fils soit harcelé à son retour".



Malgré sa liberté conditionnelle depuis 2014, Michaël Blanc a pu commencer à reprendre sa vie en main. Après avoir travaillé dans un restaurant, il a obtenu un certificat d'arts graphiques. "Nous arrivons enfin au bout de cette longue attente, déclare Hélène Le Touzey. Mais mon fils est heureux. Et surtout impatient de partir. L'ultime compte à rebours a commencé".



L'Indonésie est connu pour sa législation antidrogue qui est une des plus sévères du monde. Deux autres français ont également été condamnés pour trafic de drogue : Gérard Debetz, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2011, et Serge Atlaoui qui s'est vu infliger la peine de mort en 2007.