publié le 16/06/2018 à 11:20

Une mort sans nul doute effrayante. Wa Tiba, une Indonésienne âgée de 54 ans, jardinait tranquillement dans son potager à Persiapan Lawela sur l'île de Mun, en Indonésie, lorsqu'un python géant de 7 mètres a fait irruption. La quinquagénaire a été dévorée, son cadavre a été découvert intact dans le vendre de l'animal, près de l'endroit où elle a disparu.



Les habitants de son village s'étaient lancé à la recherche de Wa Tiba quand ils ont trouvé le serpent, ventre gonflé, à proximité des sandales et de la machette de leur concitoyenne. "Ils se doutaient que le serpent avait avalé la victime et l'ont tué puis transporté hors du jardin", explique le chef de la police locale. "Le ventre du serpent a été ouvert et le corps de la victime trouvé à l'intérieur", détaille le responsable.

Selon la police, Wa Tiba a été avalée tête la première, au pied d'une falaise rocheuse réputée pour abriter des serpents. Le python géant, une espèce qui vit dans les forêts tropicales, se rencontre fréquemment en Indonésie et aux Philippines. Toutefois, le reptile s'attaque beaucoup plus souvent à des animaux de taille petite à moyenne qu'à des êtres humains.