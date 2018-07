L'Ukraine a avoué avoir mis en scène la mort d'un journaliste russe

publié le 30/05/2018 à 17:53

Hergé aurait pu écrire une telle histoire. Et pourtant, c'est bien un récit réel. Bienvenue à Kiev, en Ukraine, où le gouvernement a annoncé, mercredi 30 mai, avoir mis en scène la mort d'un journaliste russe. Le décès d'Arkadi Babtchenko avait été annoncé la veille.



Depuis, un homme a été arrêté, soupçonné de préparer l'assassinat redouté qui aurait été, selon Kiev, commandité par Moscou. "Nous avons interpellé l'organisateur de ce crime il y a trois heures à Kiev", a déclaré le chef des services ukrainiens de sécurité (SBU) Vassyl Grytsak, précisant que le suspect avait reçu 40.000 dollars de la part des "services spéciaux russes".

Le journaliste annoncé mort mais finalement vivant a créé la surprise en se montrant devant les caméras mercredi. "Grâce à cette opération, nous avons réussi à déjouer une provocation cynique et à documenter les préparatifs de ce crime par les services spéciaux russes", a ajouté Vassyl Grytsak, aux côtés du journaliste, précisant que cette "provocation" consistait à assassiner Babtchenko.

Ce dernier est un journaliste particulièrement critique vis-à-vis du Kremlin. Arkadi Babtchenko s'était rendu dans l'est de l'Ukraine, où le conflit entre armée ukrainienne et séparatistes prorusses a fait plus de 10.000 morts en quatre ans. Il avait dénoncé le rôle de la Russie, appuyant la thèse de Kiev et des Occidentaux selon laquelle elle soutient militairement les rebelles, ce que Moscou a toujours démenti.



Arkadi Babtchenko avait quitté la Russie en février 2017 en dénonçant une "campagne effroyable" de "harcèlement" à son égard après une publication sur les réseaux sociaux concernant le crash d'un avion militaire russe en route pour la Syrie fin 2016.