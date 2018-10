L'otage français au Yémen, Alain Goma, a été libéré

D'après un dernier bilan de l'OMS, le conflit au Yémen a fait 767 morts et 2,906 blessés depuis le 19 mars, dont un grand nombre de civils.

et AFP

publié le 16/10/2018 à 13:56

Une bonne nouvelle. Le navigateur français Alain Goma, retenu depuis plus de quatre mois et demi au Yémen par les rebelles houthis, a été libéré mardi, a annoncé l'Élysée.



Emmanuel Macron a félicité dans un communiqué "tous ceux qui ont contribué à cet heureux dénouement", en particulier les autorités d'Oman pour "leur engagement décisif", et celles d'Arabie saoudite.

Âgé de 54 ans, ce navigateur de plaisance originaire de l'Hérault avait été contraint le 3 juin d'accoster son voilier au port d'Hodeïda, au Yémen, zone où le conflit entre les rebelles houthis et l'Arabie saoudite s'exprime, raconte Le Progrès en juin dernier, quand il a été enlevé.

"Mon frère n’a rien à voir avec tout ce qui se passe au Yémen, où la souffrance des gens est immense. C’est un passionné de voile et d’aventures qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment", s'inquiétait sa soeur dans les colonnes du quotidien régional.



Le gouvernement était resté assez discret sur cet enlèvement, partenaire de l'Arabie saoudite dans sa guerre contre les rebelles chiites soutenus par l'Iran.





Après la prise du pouvoir par les rebelles à Sanaa en janvier 2015 suivie de la fuite du président Abd Rabbo Mansour Hadi de la capitale, une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue en mars 2015 pour venir en aide au gouvernement.



La guerre a fait depuis 10.000 morts, en majorité des civils, et provoqué la pire crise humanitaire du monde, selon l'ONU.