et AFP

publié le 10/08/2018 à 17:37

Les images sont très dures. Les faits pires. Jeudi 9 août, un car rempli d'enfants explose au Yémen, dans la région de Saada. Au total, 29 mineurs de moins de 15 ans sont tués. Alors que les frappes sont attribuées à la coalition militaire menée par l'Arabie Saoudite dans le pays depuis 2015 face aux rebelles Houthis. Un conflit qui provoque déjà la malnutrition d'un enfant sur trois, selon Unicef.



La coalition a admis sa responsabilité, mais se justifie en expliquant qu'elle visait un bus transportant "des rebelles Houthis". Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête à la suite d'informations concernant "une opération des forces de la coalition dans la province de Saada jeudi et d'un bus de passagers ayant subi des dommages collatéraux".

Les restes du bus sont assez parlants. On ne distingue plus que la structure métallique du véhicule, complètement détruit.

Les décombres du bus visé par des frappes aériennes de la coalition saoudienne Crédit : Kareem al-Mrrany/AP/SIPA

Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à huis clos vendredi 10 août. Une réunion qui va se tenir à la demande de la Bolivie, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne et de la Suède, des pays qui ne sont pas membres permanents du Conseil de sécurité.



Le Yémen, lui, est sous le choc. Pourtant habitué aux violences émanent du conflit qui sévit depuis des années. Un photographe de l'AFP a vu des Yéménites creuser des tombes les unes à côté des autres en prévision de l'inhumation des enfants tués. Les hôpitaux luttent eux pour soigner les nombreux blessés.



"Nous appelons la coalition dirigée par l'Arabie saoudite à mener une enquête approfondie et transparente sur cet incident", a déclaré la porte-parole du département d'État américain Heather Nauert. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a lui demandé une "enquête rapide et indépendante".

Des Yéménites creusent des tombes pour les enfants tués dans l'attaque d'un bus dans la région de Saada Crédit : STRINGER / AFP