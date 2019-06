Kim Kardashian et les braqueurs à vélo

Kim et les papys braqueurs

et Emilien Vinee

publié le 28/03/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une de l’heure du crime ce soir, l’enquête de la brigade de répression du banditisme, la prestigieuse BRB, sur le braquage de la star de la télé-réalité Kim Kardashian, en octobre 2016 à Paris, pendant la Fashion week dont elle était l’une des invitées-phares !



Dans la nuit du 2 au 3 octobre, une équipe de vieux voyous très bien renseignée pénètrent dans la suite de la star dans un hôtel discret, situé près de la place de la Madeleine , et repartent avec un butin en bijoux et en argent liquide d’environ 9 millions d’euros !



L’enquête de la BRB est un modèle du genre ! En moins de trois mois un vaste coup de filet va permettre d’interpeller 16 suspects, âgés de 23 à 73 ans. Parmi eux des « vieux de la vieille », dont les pseudos font penser à un film de Michel Audiard…



Omar, dit « le vieux », Didier « les yeux bleus », Francis « le Grand », Marceau « le gros » ou encore « Nez rapé », Harminy « dit le Maboule »ou « mimi la boule », et encore « Pierrot », le doyen, 72 ans, On se croirait vraiement dans « Touchez pas au grisbi ! ». Presque tous sont des vieux truands aux casiers judiciaires longs comme le bras… sauf celui qui est considéré comme le cerveau, Omar, un algérien de 60 ans à peine, au casier plus modeste.



C’était pour eux le « coup du siècle » ! l’affaire inratable ! Pourtant, ils ont commis beaucoup d’erreurs… C’est l’ADN du vieuxqui a permis à la BRB de l’identifier et c’est par lui qu’ils ont remonté toute la bande avec écoutes, filatures et analyse des caméras de video surveillance du quartier de la Madeleine… où ils ont eu la surprise de constater que le petit commando de braqueurs s’étaient déplacés… à vélo!





Les bijoux de la Kardashian

Julien Dumond, journaliste CO-auteur de la BD « Les bijoux de la Kardashian » avec François Vignolle, directeur de la rédaction de RTL, et Gregory Mardon (dessinateur) qui vient de paraître chez Glénat.