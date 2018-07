Kevin Spacey choque la communauté gay avec son coming-out

publié le 31/10/2017 à 12:40

Ce coming-out fait désordre. Kevin Spacey a choqué des militants LGBTQI en dévoilant son homosexualité, au terme d'un message d'excuses liées à des accusations d'agression sexuelle sur l'acteur Anthony Rapp qui était mineur au moment des faits. "J'ai eu des relations amoureuses avec des hommes tout au long de ma vie et j'ai choisi désormais de vivre en tant que gay. Je veux gérer cela honnêtement et ouvertement et cela commence par examiner mon propre comportement", a confié, dans ce communiqué, l'acteur phare de la série House of Cards.



Beaucoup ont ainsi accusé l'acteur d'essayer de tenter une diversion, afin de détourner l'attention de l'agression datant de 1986. "Révéler son homosexualité, ce n'est pas la même chose que de révéler qu'on s'est jeté sur un garçon de 14 ans. C'est dégoûtant de confondre les deux", a tweeté le critique de cinéma Richard Lawson. "Toutes ces occasions que Kevin Spacey a eues de sortir du placard et d'être un modèle pour d'autres : et il ne le fait que quand il se retrouve impliqué dans l'agression d'un adolescent", a lancé le militant Glenn Greenwald.

"Manipulation calculée"

Dans un message partagé plus de 44.000 fois sur Twitter et liké à plus de 125.000 reprises, l'acteur gay Zachary Quinto (vu dans Star Trek et American Horror Story) s'est indigné : "Il est profondément triste et troublant que Kevin Spacey ait choisi de faire son coming-out ainsi. Non pas en le faisant fièrement - en profitant de tous ses nombreux prix et succès, ce qui aurait inspiré des dizaines de milliers d'enfants LGBTQ en difficulté à travers le monde - mais comme une manipulation calculée pour détourner l'attention d'une accusation très grave".

En parallèle, des tribunes ont fleuri dans les médias américains pour également critiquer la révélation de l'acteur oscarisé deux fois. "Comment Kevin Spacey a diffamé tous les hommes gays et bisexuels avec son coming-out", peut-on par exemple lire dans la version outre-Atlantique du HuffPost. Un billet de Slate.com titre, dans la même veine : "Kevin Spacey utilise toute la communauté gay comme gilet pare-balles pour sa propre image".