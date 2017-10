publié le 30/10/2017 à 11:04

"Je suis plus qu'horrifié d'apprendre cette histoire", a écrit Kevin Spacey sur son compte Twitter, ce lundi 30 octobre. L'acteur américain réagit aux propos d'Anthony Rapp, qui l'accuse de harcèlement sexuel sur mineur. Les faits remonteraient à 1986, alors que les deux acteurs se seraient rencontrés lors d'une soirée arrosée, au domicile de Kevin Spacey. Dans un article publié sur le site BuzFeed, Anthony Rapp, alors âgé de 14 ans, raconte que Kevin Spacey lui aurait fait des avances et l'aurait agressé.



L'acteur, qui lui était âgé de 26 ans à l'époque, aurait attendu que les convives quittent la soirée pour s'allonger sur l'adolescent. Le site américain précise que l'acteur n'avait jamais reparlé de cette expérience douloureuse jusqu'à ce que l'affaire Harvey Weinstein fasse trembler Hollywood et le monde du cinéma.

"Plus je vieillis et connais la vie, plus je me sens chanceux que rien de plus grave ne se soit passé, a déclaré l'acteur. En même temps, plus je vieillis et plus je suis incrédule. Je ne pourrais jamais imaginer qu'une de mes connaissances puisse faire quelque chose comme ça sur un garçon de 14 ans", a témoigné celui qui s'est fait connaitre dans Star Trek Discovery.

Kevin Spacey se défend... et fait son coming out

De son côté, Kevin Spacey affirme n'avoir "aucun souvenir de cette rencontre" et met en avant son état d'ébriété. "Si je me suis comporté comme il le décrit, je lui dois des excuses pour ce qui semble être un comportement en état d'ivresse profondément inapproprié", a écrit l'acteur de 58 ans.



Ce dernier a par ailleurs pris la décision d'utiliser le même communiqué pour révéler son homosexualité : "Comme mes proches le savent, j’ai eu dans ma vie des relations avec des hommes et des femmes. J’ai aimé et j’ai eu des rencontres romantiques avec des hommes tout au long de ma vie, et je choisis aujourd’hui de vivre comme un homme gay. Je veux vivre cela honnêtement et au grand jour et cela commence par examiner mon propre comportement", a-t-il écrit.



Un "coming out" qui a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes l'accusant d'utiliser son homosexualité comme une excuse. "Faire son coming out en tant que gay n'est pas la même chose que de faire son coming out en tant que personne dont un adolescent de 14 ans a été la proie. Confondre les deux est répugnant.", s'est indigné l'acteur Richard Lawson.