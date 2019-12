publié le 10/12/2019 à 03:41

Après s'être échappé d'un parc national au sud de Nairobi, un lion a tué un homme, ce lundi 9 décembre. Les autorités locales, chargées de la faune sauvage (KWS) ont averti les habitants de la capitale kényane que l'animal n'avait pas pu être appréhendé et qu'il se trouve toujours en liberté. Le KWS "appelle le public à rester calme et à ne pas s'aventurer dehors la nuit jusqu'à ce que le lion soit capturé", ont-elles indiqué dans une déclaration à la presse.

Le parc duquel le félin s'est échappé n'est que partiellement entouré de clôtures électriques, ce qui permet la migration traditionnelle d'animaux à la recherche de pâturages. Il abrite des espèces menacées comme les lions, les léopards, les rhinocéros et les buffles. Situé à seulement sept kilomètres du centre de Nairobi, ce n'est pas la première fois que des animaux s'en extirpent et errent dans la ville voisine, qui compte plus de quatre millions d'habitants. Le Service kényan de la faune sauvage (KWS), qui gère le parc, continue ses recherches pour localiser et endormir le lion, après qu'il a déchiqueté cet homme.

Nairobi, est l'une des métropoles africaines à la croissance la plus rapide. Son expansion ininterrompue empiète sur d'anciennes zones de migration et de chasse pour les animaux. Selon les défenseurs de la nature, les lions vivaient là avant les habitants et ne "s'échappent" donc pas du parc et ne "s'égarent" pas en ville : ce sont les hommes qui envahissent leur habitat.