Journaliste tuée en Irlande du Nord : pourquoi la situation est tendue

et AFP

publié le 19/04/2019 à 14:44

Une journaliste de 29 ans a été tuée dans la nuit du 18 au 19 avril à Londonderry, en Irlande du Nord par un homme qui a ouvert le feu contre des policiers qui intervenaient pour contrôler des émeutes dans le quartier de Creggan.



La police nord-irlandaise parle d'un "incident terroriste" et met en cause des dissidents républicains violents, très probablement "la nouvelle IRA", une branche dissidente de l'Armée républicaine irlandaise.

Née à Belfast Lyra McKee a beaucoup écrit sur le conflit nord-irlandais et ses conséquences. Sur son compte Twitter, elle avait posté jeudi en début de soirée une photo qui semble présenter les violences de Londonderry au cours de la nuit, accompagnée de la légende : "Complètement dingue". Une cinquantaine d'engins incendiaires ont été lancés contre la police et deux véhicules incendiés dans la nuit.

Le spectre des "Troubles"

Arlene Foster, le cheffe du parti unioniste nord-irlandais DUP, a rapidement condamné les faits, évoquant un "acte insensé" et des "nouvelles déchirantes". "Ceux qui ont porté des armes à feu dans nos rues dans les années 70, 80 et 90 avaient tort", a-t-elle écrit.



Une référence à la période des "Troubles", des violences qui ont déchiré la province britannique pendant trois décennies, entre républicains nationalistes (catholiques), partisans de la réunification de l'Irlande, et loyalistes unionistes (protestants), défenseurs du maintien dans la Couronne britannique.

Les 103 ans de la république d'Irlande

Ces violences surviennent en amont du week-end de Pâques, au cours duquel les Républicains célèbrent le soulèvement survenu à travers Dublin en 1916, qui avait abouti à la proclamation d'une république d'Irlande, le lundi de Pâques.



"Absolument aucune excuse pour attaquer de la sorte les collègues" des forces de police, a écrit sur Twitter la Fédération de la police nord-irlandaise. "Ils protègent cette communauté et ne sont pas là pour leur bien-être personnel. Un tel comportement doit être fermement condamné".

Londonderry : la ville du "Bloody Sunday"

Située à la frontière avec la République d'Irlande, Londonderry, aussi appelée Derry, est tristement célèbre pour le "Bloody Sunday" du 30 janvier 1972. Des soldats britanniques avaient alors ouvert le feu sur des participants à une marche pacifique, faisant 14 morts, au plus fort des "Troubles", qui ont fait quelque 3.500 morts en trente ans.



En janvier, l'explosion d'une voiture piégée à Londonderry, avait déjà fait craindre une nouvelle flambée de violence venant des groupes paramilitaires, en pleine tension sur le Brexit, un dossier dans lequel la frontière irlandaise constitue toujours l'un des principaux point d'achoppement.