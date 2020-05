Jeff Bezos, patron d'Amazon et homme le plus riche du monde, pourrait devenir le premier trillionaire de l'histoire en 2026

publié le 15/05/2020 à 23:10

Jeff Bezos, plus grosse fortune mondiale, pourrait bien être le premier homme à devenir trillionaire. C'est du moins ce que révèle une étude réalisée par Comparisun, qui a calculé la croissance moyenne annuelle des 25 plus grosses fortunes du monde sur les cinq dernières années avant d'appliquer ce taux sur les prochaines années. La plateforme de comparaison a souligné que sur les 25 plus gros milliardaires étudiés, seuls onze ont une chance de devenir un jour trillionaire.

Le patron d'Amazon, qui est déjà à la tête d'un capital estimé à 143 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index, pourrait bien atteindre le graal des 1.000 milliards de dollars à l'âge de 62 ans. Selon l'étude, la valeur nette de la fortune du patron d'Amazon a augmenté de 34% en moyenne au cours des cinq dernières années. Si la richesse de Jeff Bezos poursuit sa croissance au rythme actuel, il deviendrait alors le premier trillionaire en 2026.



Et malgré un récent divorce très coûteux (38 milliards de dollars), le PDG d'Amazon semble prendre la bonne direction vers le trillion puisque que le cours de l'entreprise américaine basée à Seattle, s'est envolé de 28% depuis janvier 2020. Le confinement a profité au géant du web et Jeff Bezos a vu sa fortune progresser de plus de 20% depuis le début de l'année, soit 25 milliards de dollars en plus.

Mark Zuckerberg, futur plus jeune trillionaire ?

Si le patron d'Amazon pourrait devenir le premier trillionaire de l'histoire, Comparisun révèle que Mark Zuckerberg, troisième richesse mondiale, pourrait quant à lui devenir le plus jeune trillionaire à l'âge de 51 ans. Il faudra dix années supplémentaire au PDG de Facebook pour rejoindre le statut de Jeff Bezos en 2036, si jamais leurs fortunes respectives poursuivent leur croissance au rythme actuel.