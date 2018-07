publié le 28/02/2018 à 06:36

Jean-Pierre Raffarin est l'une des rares personnalités de droite à ne pas avoir réagi aux saillies de Laurent Wauquiez devant des étudiants de l'EM Lyon. Valérie Pécresse, Alain Juppé, Virginie Calmels, Jean-François Copé... Ils sont nombreux à avoir donné leur sentiment sur cette polémique qui empoisonne la vie de leur famille politique. Pourtant, l'animosité entre les deux hommes n'est plus à démontrer.



Lorsque le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes a pris la tête des Républicains, l'ancien Premier ministre a prévenu : "On va mettre en observation Laurent Wauquiez. Elle sera vigilante, une observation vigilante." Le 2 février, Jean-Pierre Raffarin a fait savoir qu'il déciderait "à la fin de 2018" s'il quitte Les Républicains et sera, entre Emmanuel Macron ou Laurent Wauquiez, "avec celui qui rassemblera au centre". L'affaire Wauquiez va-t-elle peser dans sa décision ?

Le conflit syrien, une guerre sans fin ?

Sur le plan international, quel regard porte l'ancien locataire de Matignon sur les récents développements du conflit syrien ? Les hostilités ont repris mardi 27 février entre l'armée syrienne et les insurgés, compromettant une trêve humanitaire dans l'enclave rebelle assiégée dans la Ghouta orientale, où près de 600 civils ont péri en dix jours de bombardements du régime.

La trêve quotidienne de cinq heures - de 9 heures à 14 heures - pour permettre l'entrée de l'aide ou la sortie d'habitants ou de blessés de l'enclave, a été décrétée lundi 26 février par la Russie, le grand allié du régime de Bachar al-Assad, mais les protagonistes se sont aussitôt accusés mutuellement de l'avoir violée. Elle a été annoncée quatre jours après le vote par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant une trêve "sans délai" de 30 jours dans toute la Syrie, ravagée par la guerre depuis le 15 mars 2011, qui n'a pas été suivie, elle non plus, d'effet.



>> Jean-Pierre Raffarin est l'invité de RTL à 7h45 ce mercredi 28 février. Une interview à suivre en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr