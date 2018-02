publié le 26/02/2018 à 09:49

C'est le principal bastion de l'opposition à Bachar Al-Assad depuis les débuts de la révole en Syrie fin 2011, début 2012. La Ghouta orientale, région située à l'est de Damas en Syrie, est actuellement la cible prioritaire du régime, qui dit combattre des jihadistes de Daesh et Al-Qaïda.



La catastrophe humanitaire est indéniable. En sept jours, plus de 500 civils, dont 127 enfants, ont été tués dans cette région de 400.000 habitants. Les deux organisations terroristes "utilisent cyniquement cette population", affirme le géopoliticien Frédéric Encel sur RTL, lundi 26 février. "Entre Assad d'une part et les jihadistes d'autre part, depuis 2012 on a réellement deux systèmes totalitaires."

Malgré la résolution du conseil de sécurité de l'ONU appelant à la trêve, les bombardements se sont poursuivis et les civils n'ont pas été épargnés.



Poutine ne lâchera rien Frédéric Encel, géopolitologue, sur RTL





Emmanuel Macron, Angela Merkel et Vladimir Poutine, qui n'a exceptionnellement pas fait jouer son veto, se sont appelés. Comment s'assurer du soutien du président russe ? Frédéric Encel explique que pour obtenir des garanties de sa part, "il faut manier la carotte et le bâton" et notamment faire pression sur le dossier ukrainien.



"Poutine ne lâchera rien", tant la Syrie "est une pièce maîtresse de son dispositif géopolitique." En visite en Russie mardi 27 février, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, devra donc "faire en sorte que Poutine y trouve son compte".