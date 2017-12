Laurent Wauquiez répond à Jean-Pierre Raffarin : "Qu'il vienne débattre"

et AFP

publié le 11/12/2017 à 23:54

Au moment même où Xavier Bertrand annonçait son départ des Républicains, Laurent Wauquiez a assuré qu'il voulait "œuvrer au rassemblement" de sa famille politique. Invité au 20 Heures de TF1, le nouveau chef des Républicains a affirmé "tendre la main à tous ceux qui de bonne foi veulent travailler". Et d'ajouter : "Tout le monde n'a pas les mêmes idées que moi. Tant mieux. Je veux une famille politique qui soit portes et fenêtres ouvertes".



Pourtant, au sein même des Républicains, les sceptiques sont nombreux. C'est le cas de Jean-Pierre Raffarin. Invité de France inter ce lundi 11 décembre, l'ancien premier ministre a ainsi annoncé vouloir "mettre sous observation vigilante" Laurent Wauquiez. Une sortie qui a fait "sourire" le nouveau chef de file de la droite. "Jean-Pierre Raffarin a des idées, eh bien, qu'il vienne débattre et qu'il apporte sa contribution", a-t-il répondu.

Et Laurent Wauquiez ne s'est pas arrêté là, appelant à un renouvellement de son parti. "Il faut que la droite se renouvelle, il faut mettre en place une nouvelle génération, de nouveaux visages, il est temps que ça change et ça, je vais y œuvrer", a-t-il insisté.



Il n'y aura aucune alliance avec Marine Le Pen et le Front national Laurent Wauquiez Partager la citation





Une interview où Laurent Wauquiez a de nouveau mis les choses au clair sur le Front national. "J'ai toujours été d'une clarté totale. Tant que je m'occuperai des Républicains, il n'y aura aucune alliance avec Marine Le Pen et le Front national. Jamais", a-t-il réaffirmé.



"Par contre, je revendique de parler aux Français qui ont voté pour le Front national, parce qu'il n'y a pas 34% de fascistes en France, parce que souvent, ce sont des Français qui ont été écœurés par la politique. Et je revendique aussi de parler à ces Français qui ont voté pour Emmanuel Macron et qui vont découvrir en janvier leurs revenus amputés par la CSG", a-t-il poursuivi souhaitant proposer "un autre choix face à Emmanuel Macron".