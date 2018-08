publié le 12/08/2018 à 00:59

Un homme de 29 ans, employé comme bagagiste à l'aéroport de Seattle-Tacoma, est parvenu à s'emparer d'un petit avion bimoteur et a décollé d'une des pistes les plus fréquentées des États-Unis, vendredi 10 août. Pris en chasse par deux avions militaires F-15, il a effectué plusieurs acrobaties aériennes avant de s'écraser volontairement dans la baie de Seattle.





Pendant son vol, le pirate s'est confié aux agents de la tour de contrôle. Un enregistrement audio entre le pirate, identifié comme "Rich" ou "Richard", et la tour de contrôle brosse un portrait complexe du jeune homme, tour à tour surexcité, confus, calme et honnête. Il dit d'abord avoir mis assez de carburant "pour aller voir les montagnes olympiques", situées dans l'Etat de Washington près de la frontière canadienne, avant de s'inquiéter du fait que le carburant ait été consommé "plus vite que je ne pensais".

"Aucune violation" des règles de sécurité

Alors que la tour de contrôle tente de le convaincre avec ménagement d'atterrir sur une base militaire voisine, il craint que les militaires ne lui fassent "passer un mauvais quart d'heure".

Le bagagiste se confie ensuite : "Il y a beaucoup de gens qui se soucient de moi. Ça va les décevoir de savoir que j'ai fait ça. Je voudrais m'excuser auprès de chacun d'eux. (Je suis) juste un mec brisé, j'ai quelques boulons mal vissés, j'imagine. Je ne l'avais jamais vraiment su, jusqu'à maintenant".



Selon la police, cet employé de la compagne Horizon Air avait des tendances suicidaires et avait agit seul. Il n'y a même eu "aucune violation" des règles de sécurité, d'après le directeur des opérations de l'aéroport. L'homme était autorisé à se trouver à proximité de l'avion volé, qui comme tous les avions de ligne, n'est pas équipé de serrure ni de clef de contact.