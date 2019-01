publié le 11/01/2019 à 14:46

Une vidéo insolite fait le tour des réseaux sociaux cette semaine. On y voit des singes funambules qui se déplacent en file indienne sur une ligne électrique, à l'aide de leurs jambes et de la force de leurs bras. La scène se déroule en plein milieu d'un paysage enneigé, dans la commune rurale de Mutsu, au nord du Japon.



Mise en ligne sur Twitter lundi 7 janvier, la vidéo a dépassé le million de vues et été partagée plus de 50.000 fois par les internautes. "Regardez ça, c'est dingue", déclare une femme, impressionnée par la facilité de ces primates à se déplacer dans les airs. "Combien, mais combien sont-ils? Je n'en reviens pas !", ajoute-t-elle.



Le singe des neiges japonais, connu dans l'archipel sous le nom de Nihonzaru, est également réputé pour aimer se baigner dans les sources d'eau chaude, une scène qui fait le bonheur des touristes étrangers.