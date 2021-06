Japon : le dernier maître ninja du monde souhaite ouvrir une école en ligne

publié le 03/06/2021 à 19:05

Jinichi Kawakami, le dernier maître ninja au monde, souhaite créer une école en ligne. En début mai, il a lancé une campagne de financement participatif pour créer une école en ligne. Cette future école appelée "Nindo", serait la première de ce type à mettre à disposition un enseignement à distance.

Selon les informations du site d'actualités Sora News, rapportées par Ouest-France, les étudiants du monde entier pourraient y étudier les techniques ancestrales et obtenir un diplôme. Le maître ninja enseigne les méthodes créées par les ninjas durant l'époque Edo, qui s'est étendue entre 1603 et 1868.

Pour Jinichi Kawakami et le Conseil Japonais Ninja (JNC), fondé il y a cinq ans, le but de la création de cette académie particulière est de poursuivre la transmission de la tradition ninja. Pour atteindre leur objectif, les Japonais espèrent collecter 44.779 € sur la plateforme en ligne Kickstarter. Mercredi 2 juin, soit 40 jours avant la fin de la campagne, la cagnotte avait dépassé les 8.000 euros.

Des cadeaux en fonction du montant du don

Tous les internautes recevront des récompenses en fonction du montant de leur don. Plusieurs cadeaux sont proposés comme la gratuité des frais de scolarité ou de certaines formations supplémentaires, une planche pour s'entraîner, une visite virtuelle de l'école, un costume traditionnel de ninja ou encore l'honneur de voir son nom inscrit sur un mur de l'académie.

Les plus généreux quant à eux, recevront une invitation physique au sein de l'école ou trois jours de cours en présentiel assurés par le célèbre maître ninja en personne. Pour avoir la chance d'obtenir ce privilège, il faudra tout de même débourser plus de 500.000 yens, l'équivalent de 3.700 euros ou plus d'un million de yens, ce qui représente 7.500 euros.