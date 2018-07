Japon : 80 morts à cause de la canicule

publié le 24/07/2018 à 12:57

Après avoir essuyé 200 morts lors des inondations qui ont eu lieu au début du mois, le Japon doit désormais faire face à des vagues de chaleur meurtrières. La semaine passée, les températures ont atteint 41°C dans certaines régions, comme dans la ville de Kumayaga, au nord de Tokyo. Le taux d'humidité a également grimpé à 80%.



Cette hausse du mercure a entraîné le décès de 80 personnes et l'hospitalisation de 35.000 autres depuis trois semaines. Les victimes sont essentiellement des personnes âgées et des enfants. Un jeune garçon de 6 ans est mort d'un coup de chaleur alors qu'il venait de pratiquer des activités sportives à l'extérieur, dans le cadre scolaire, et que sa salle de classe n'était pas climatisée.

Le porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, indique d'ailleurs qu'une subvention pour l'installation de climatiseurs sera mise en place pour l'été prochain dans les écoles du pays. Il prévoit également la prolongation des congés d'été.

Au vu du nombre de victimes et des fortes températures qui attendent le pays dans le mois qui vient, l'état de catastrophe naturelle a été décrété, comme l'indique Motoaki Takekawa, responsable à l'Agence de météorologie : "Nous observons des températures sans précédent dans plusieurs régions. (...) Cette vague de chaleur est fatale et nous estimons que c'est une catastrophe naturelle". D'après l'agence, les fortes températures devraient durer jusqu'à fin août.

Inquiétudes pour les Jeux Olympiques d'été

Cette vague de chaleur fait aussi ressurgir les inquiétudes sur la tenue des Jeux Olympiques d'été prévus pour se dérouler dans le pays en juillet et août 2020. De telles températures seraient difficilement supportables pour les participants et le public.



Les organisateurs, qui ont d'ores et déjà annoncé le déplacement de certaines épreuves à des heures matinales, évoquent désormais l'éventualité de déplacer le trajet du marathon sur l'île d'Hokkaido. De plus, l'architecture des stades a été conçue pour favoriser la circulation du vent. Des ventilateurs et des salles climatisées sont également prévus.



Yuriko Koik, gouverneure de Tokyo, a comparé l'été japonais à la "vie dans un sauna". Elle se veut également rassurante : "les dispositions que nous prendrons contre la chaleur seront un des piliers du succès des JO de Tokyo".