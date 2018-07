publié le 11/07/2018 à 05:00

Les inondations et glissements de terrain après de terribles précipitations dans l'ouest du Japon ont tué au moins 179 personnes, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement. Plusieurs personnes sont encore portées disparues. Il s'agit de la plus grave catastrophe liée à un phénomène météorologique dans l'archipel depuis 1982. Le Premier ministre se rend sur place mercredi.



Le Premier ministre japonais "a décidé d'annuler une tournée prévue à partir de mercredi en Belgique, France, Arabie Saoudite et Egypte", en raison des pluies diluviennes qui ont déclenché inondations et glissements de terrain dans l'ouest du pays. Shinzo Abe, doit se rendre mercredi dans la région sinistrée de l'ouest du Japon

Outre les 179 morts recensés, les autorités disent être sans nouvelles de 30 autres habitants, les médias parlant de plus de 50 ou 60 disparus. Les précipitations inédites enregistrées en l'espace de trois jours ont entraîné de terribles inondations, des coulées de boue et d'autres dégâts majeurs qui ont piégé de nombreux habitants. "J'ai vu ma maison sombrer sous l'eau et je ne pouvais rien faire du tout, absolument rien, je me sentais impuissante", raconte Fumiko Inokuchi, 61 ans, habitante de Mabi.

Les pompiers envoyés dans le quartier ont contrôlé une à une 2.000 maisons envahies pas les eaux. Elles ont toutes déjà été une fois inspectées par les militaires mais ils veulent être "absolument sûrs" que ne s'y trouvent pas des survivants ou des corps.