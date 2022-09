INVITÉS RTL - Mort d'Elizabeth II : Charles III sera-t-il un bon roi ?

Mort d'Elizabeth II : James Blitz et Jon Henley sont les invités de Yves Calvi

Charles III va monter sur le trône après la mort de la reine Elizabeth. L'héritier a la lourde tâche de prendre la suite de sa mère, à la tête du royaume depuis 70 ans, et extrêmement populaire auprès de la population. Ce qui n'est pas le cas du souverain âgé de 73 ans.

"Il est beaucoup moins apprécié et populaire que sa mère", juge Jon Henley, correspondant anglais pour le Guardian à Paris. Une vision partagée par son homologue James Blitz, ex-journaliste au Financial Times. "Ce sera très difficile pour lui. Il a 73 ans", assure-t-il.

D'après les sondages, Elizabeth II était créditée de 90% d'appréciation de la part du peuple britannique. Sa popularité est notamment le fruit de son "extrême neutralité qu'elle a su garder pendant ses 70 années de règne", explique Jon Henley.

Malgré son statut de prince héritier, Charles est décrit comme un homme avec une forte tendance à s'exprimer, plus que sa mère. "Il parle beaucoup, beaucoup plus que la reine. Et c'est un problème", assure James Blitz. Très intéressé par les questions écologiques, Charles III évoque, depuis longtemps, les problématiques liées au climat.

À 73 ans, le fils d'Elizabeth II sera le monarque le plus âgé à arriver sur le trône. "Pour une grande partie de la population britannique, c'est un vieil homme. La reine a accédé très jeune au trône, elle représentait l'avenir. C'est l'inverse pour Charles", pense Jon Henley. Son fils William, né de son union avec Lady Diana, est davantage apprécié. Mais le correspondant anglais préfère rester prudent au sujet du roi Charles III : "On n'a pas encore la réponse de savoir si ce sera un bon roi ou pas."

